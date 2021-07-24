Украина на параде открытия / фото REUTERS

Южнокорейская телекомпания MBC использовала изображения для того, чтобы представить каждую страну во время церемонии открытия Олимпиады-2020.

Об этом в Twitter сообщил журналист Рафаэль Рашид.

Сборную Италии ассоциировали с пиццей, Норвегию - с лососем, а Великобританию - с королевой Елизаветой.

В то же время в момент выхода сборной Украины на парад южнокорейским жителям напомнили об аварии на Чернобыльской АЭС - именно такое фото появилось в профайле Украины.

фото twitter.com/koryodynasty

Стоит отметить, что на одной Украине неуместные ассоциации не закончились. Так, Румыния была представлена изображением графа Дракулы. Когда на стадионе появились атлеты из Гаити, то на южнокорейском ТВ напомнили о беспорядках на улицах и убийстве президента, а Сирию ассоциировали с "гражданской войной, которая продолжается уже 10 лет".

фото twitter.com/koryodynasty
фото twitter.com/hyunsuinseoul

На телеканале уже принесли извинения:

"В трансляции церемонии открытия были использованы неуместные фотографии при представлении таких стран, как Украина и Гаити. Также были использованы неподходящие фотографии и субтитры для других стран. Приносим свои извинения зрителям".

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Автор: Антон Дударь