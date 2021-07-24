Южнокрейская телекомпания оскандалилась из-за своего нестандартного подхода.

Южнокорейская телекомпания MBC использовала изображения для того, чтобы представить каждую страну во время церемонии открытия Олимпиады-2020.

Об этом в Twitter сообщил журналист Рафаэль Рашид.

Сборную Италии ассоциировали с пиццей, Норвегию - с лососем, а Великобританию - с королевой Елизаветой.

В то же время в момент выхода сборной Украины на парад южнокорейским жителям напомнили об аварии на Чернобыльской АЭС - именно такое фото появилось в профайле Украины.

Стоит отметить, что на одной Украине неуместные ассоциации не закончились. Так, Румыния была представлена изображением графа Дракулы. Когда на стадионе появились атлеты из Гаити, то на южнокорейском ТВ напомнили о беспорядках на улицах и убийстве президента, а Сирию ассоциировали с "гражданской войной, которая продолжается уже 10 лет".

На телеканале уже принесли извинения:

"В трансляции церемонии открытия были использованы неуместные фотографии при представлении таких стран, как Украина и Гаити. Также были использованы неподходящие фотографии и субтитры для других стран. Приносим свои извинения зрителям".

Скандальные ситуации с Украиной на Олимпиаде в Токио: что было раньше

На официальном сайте Олимпиады Крым на карте отделили от Украины границей. Впрочем, МИД Украины поручил посольствам разобраться в ситуации и вскоре ошибка была исправлена, а МОК принес свои извинения.

На российском "Первом канале" не стали показывать Украину во время церемонии открытия Олимпиады. Телеканал ушел на рекламу как раз перед выходом украинских спортсменов.

Автор: Антон Дударь