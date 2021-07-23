Крым на карте уже вернули в состав Украины.

Международный олимпийский комитет объяснил, почему Крым был отделен от Украины на карте, размещенной на сайте Олимпиады, а также извинился за ошибку.

В комментарии "Р-Спорту" в МОК также сообщили, что ошибка была исправлена оперативно:

"Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения".

Было

Стало

Скандал с картой Украины на сайте Олимпиады

На странице сборной Украины на сайте Олимпиаде во всплывающем окне Olympics - Cheer Zone на карте мира между материковой частью Украины и Крымом была нарисована синяя линия, обозначающая границу.

Затем МИД Украины отреагировал на ситуацию, поручив посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в ней.

В итоге карта сперва исчезла с сайта, но затем ее вернули уже без ошибки.

Автор: Антон Дударь