Международный олимпийский комитет объяснил, почему Крым был отделен от Украины на карте, размещенной на сайте Олимпиады, а также извинился за ошибку.
В комментарии "Р-Спорту" в МОК также сообщили, что ошибка была исправлена оперативно:
"Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения".
Было
Стало
Скандал с картой Украины на сайте Олимпиады
На странице сборной Украины на сайте Олимпиаде во всплывающем окне Olympics - Cheer Zone на карте мира между материковой частью Украины и Крымом была нарисована синяя линия, обозначающая границу.
Затем МИД Украины отреагировал на ситуацию, поручив посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в ней.
В итоге карта сперва исчезла с сайта, но затем ее вернули уже без ошибки.