МОК объяснил ошибку / фото REUTERS

Международный олимпийский комитет объяснил, почему Крым был отделен от Украины на карте, размещенной на сайте Олимпиады, а также извинился за ошибку.

В комментарии "Р-Спорту" в МОК также сообщили, что ошибка была исправлена оперативно:

"Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения".

Было

скриншот с сайта Олимпиады

Стало

скриншот с сайта Олимпиады

Скандал с картой Украины на сайте Олимпиады

Автор: Антон Дударь