olympics.com
На официальном сайте Олимпийских Игр в Токио отделили Крым от Украины границей.
Как сообщает Tribuna.com, на странице сборной Украины на сайте Игр во всплывающем окне Olympics - Cheer Zone есть карта мира - Fan Map.
На этой карте между материковой частью Украины и Крымом нарисована синяя линия, обозначающая границу.
olympics.com
Напомним, церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет 23 июля. Игры продлятся до 8 августа.
Украина на Олимпийских играх в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представят 157 спортсменов: состав команды был объявлен в июле. Они выступят в 29 видах.
- Президент Украины Владимир Зеленский встретился с олимпийцами перед их отправлением в Токио.
- Была представлена форма украинской сборной, но не все болельщики оценили ее.
- Олимпийский чемпион Олег Верняев не поедет на Олимпиаду из-за допинга. Также без своей звезды осталась сборная Украины по борьбе. А теннисистка Марта Костюк не сможет выступить на Олимпийских играх из-за травмы. Игры пропустит также чемпион Европы, тяжелоатлет Дмитрий Чумак.
- За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
- Стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии открытия.
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