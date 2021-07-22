На олимпийском портале неправильно изобразили границы Украины.

На официальном сайте Олимпийских Игр в Токио отделили Крым от Украины границей.

Как сообщает Tribuna.com, на странице сборной Украины на сайте Игр во всплывающем окне Olympics - Cheer Zone есть карта мира - Fan Map.

На этой карте между материковой частью Украины и Крымом нарисована синяя линия, обозначающая границу.

Напомним, церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет 23 июля. Игры продлятся до 8 августа.

Украина на Олимпийских играх в Токио: главное

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Автор: Антон Дударь