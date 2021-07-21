Чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре стала первой спортсменкой, которую отстранили от участия в Олимпиаде-2020 из-за коронавируса.
Об этом сообщил Олимпийский комитет Чили.
Агирре сдала положительный тест на коронавирус уже в Токио.
Спортсменка чувствует себя хорошо, но не сможет выступить на Играх, так как теперь ей предстоит пройти десятидневный карантин.
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Олимпиада-2020: главное
Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.
Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".
Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году.
Эстафета Олимпийского огня стартовала в японской префектуре Фукусума 25 марта.
На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
В Токио призеры будут сами надевать медали себе на шею.
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