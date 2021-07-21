В некоторых видах спорта соревноваться начали до официальной церемонии открытия Игр.

21 июля в Токио стартовали первые соревнования в рамках летней Олимпиады.

Церемония открытия Олимпиады-2020 пройдет в Токио 23 июля, но сразу в четырех видах спорта спортсмены начнут соревноваться еще до открытия Игр. Это софтбол (облегченная разновидность бейсбола), мужской и женский футбол, а также академическая гребля и стрельба из лука. Ранний старт связан с нехваткой времени (с момента открытия Олимпиада продлится всего 16 дней).

Фактически Олимпиада стартовала с матча между женскими сборными Японии и Австралии по софтболу, который состоялся 21 июля в 03.00 по Киеву. Также состоялось еще два софтбольных матча.

Женский футбол на Олимпиаде стартовал 21 июля в 10.30 по киевскому времени, а мужчины начнут играть 22 июля также с 10.30. 23 июля ночью по киевскому времени стартуют соревнования по гребле и стрельбе из лука.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 23 июля в 14.00.

Олимпиада в Токио: что известно

Олимпиада в Токио начнется 23 июля и пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".

Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году.

25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета Олимпийского огня.

На Олимпиаде призеры будут сами надевать медали себе на шею.

На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

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Автор: Антон Дударь