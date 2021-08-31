Россияне даже предположили, что нежелание украинца фотографироваться с их спортсменами может быть связано с коронавирусными ограничениями.

В России - истерика из-за отказа украинского бегуна Игоря Цветова фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады.

Так, депутат незаконно избранной Госдумы РФ Дмитрий Свищев считает, что "украинских атлетов просто запугали". Об єтом сообщает "Спорт-Экспресс".

Читайте такжеСохранили место в топ-5: итоги шестого дня Паралимпиады для Украины, медальный зачет"Эти ребята ничего плохого друг другу не сделали. Если у тебя неприязнь к России, не выходи на старт. Это просто страх быть заклеванным у себя в стране. Безобразие! Международный паралимпийский комитет должен отреагировать на эту неприкрытую провокацию", — взвыл Свищев.

В Паралимпийском комитете России также отреагировали на отказ украинского легкоатлета фотографироваться с россиянами. Об этом пишет "РБК".

Исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков считает, что Цветов принял такое решение из-за коронавирусных ограничений на Паралимпийских играх, в том числе соблюдения социальной дистанции.

"Возможно, это и побудило Цветкова отказаться от традиционного совместного фотографирования", — заявил он.

Как сообщал УНИАН, украинский легкоатлет Игорь Цветов, который на Паралимпиаде в Токио завоевал серебряную медаль в беге на дистанции 100 метров, не стал фотографироваться с российскими призерами Игр в этой дисциплине - Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном. В итоге россияне сфотографировались вдвоем.

Автор: Ольга Робейко