До полномасштабного вторжения РФ Роман Полищук занимался прыжками в длину.

В боях с российскими оккупантами под Бахмутом (Донецкая область) погиб украинский легкоатлет Роман Полищук.

О трагедии сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.

"Ужасные потери, мучительные потери. Наша задача их не допускать. Почтим память героя и будем как можно регулярнее донатить ВСУ. Ибо если не они, то никто.

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Слава герою. Слава Украине. Отомстим", - говорится в сообщении ФЛАУ.

Роман Полищук занимался прыжками в длину и был воспитанником тренера Ирины Пустовойт.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину он отложил спортивную карьеру и вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сообщается, что спортсмен служил в 206 батальоне 241 бригады, которая на данный момент находится на Бахмутском направлении.

Ранее УНИАН сообщал, что в боях с российскими оккупантами под Бахмутом в возрасте 30 лет погиб боец смешанных единоборств Эдуард Кострица, который воевал под позывным "Опасный".

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