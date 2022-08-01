Расселл считается одним из лучших игроков за всю историю НБА.

Умер ветеран баскетбола Билл Расселл. Ему было 88 лет.

Сообщение о смерти спортсмена появилось на его официальном аккаунте в "Твиттере".

При этом причина и место смерти не разглашаются.

"Быть величайшим чемпионом в своем виде спорта, совершить революцию в игровых видах спорта и быть общественным лидером одновременно кажется немыслимым, но именно таким был Билл Рассел, – говорится в заявлении "Селтикс" в социальных сетях. – Мы скорбим о его кончине и отмечаем его огромное наследие в баскетболе, в Бостоне и за его пределами".

Помимо спорта Рассел также был хорошо известен своей приверженностью социальной справедливости. В 2011 году тогдашний президент США Барак Обама наградил Расселла Президентской медалью Свободы.

Достижения Билла Расселла

Рекордсмен Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Расселл выиграл 11 титулов чемпиона НБА в составе команды "Бостон Селтикс", где всю спортивную карьеру играл на позиции центрового. 12 раз принимал участие в Матче всех звезд. Он также завоевал золото на летних Олимпийских играх 1956 года, будучи капитаном сборной США.

Расселл стал первым чернокожим главным тренером в истории профессионального спорта Северной Америки и помог клубу завоевать еще два титула.

Рассел вошел в Зал славы баскетбола.

Кто такой Билл Расселл

Билл Расселл родился 12 февраля 1934 года в американском штате Луизиана. Еще с детства Расселл боролся с проявлениями расизма.

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