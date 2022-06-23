Вальдемарас Хомичюс и Хейно Энден считают, что баскетбол Украины должен быть представлен на европейской арене.

Легендарные баскетболисты поддерживают призыв Федерации баскетбола Украины к Международной федерации баскетбола (FIBA) предоставить баскетбольному клубу "Будивельник" (Киев) место в групповом раунде Лиги чемпионов FIBA в сезоне 2022/23.

Об этом известные спортсмены сказали в комментарии УНИАН.

В частности, олимпийский чемпион, литовский баскетболист и тренер Вальдемарас Хомичюс заявил о своей поддержке инициативы Федерации баскетбола Украины, которая обратилась к CEO Лиги Чемпионов FIBA Патрику Комминосу с просьбой предоставить "Будивельнику" место в групповом раунде турнира.

"Я поддерживаю Украину в общем. Я думаю, если есть возможность и желание, чтобы соревноваться на европейской арене – нужно это сделать", - отметил Хомичюс.

При этом, он подчеркнул, что всегда может поддержать Украину, но решение будет зависеть от представителей FIBA.

Вместе с тем, он обратился к FIBA с призывом: "в связи со сложившейся ситуацией, связанной с войной, при возможности допустить "Будивельник", чтобы они могли представлять страну в баскетбольном мире".

Чемпион Европы Хейно Энден (Эстония) отметил, что поддерживает предоставление киевскому баскетбольному клубу "Будивельник" возможности играть в групповой стадии Лиги Чемпионов FIBA.

"Я думаю все возможно, если хорошо захотеть. Тут нет проблем. Нужно просто, чтобы люди тоже поняли и захотели. Я на 100% поддерживаю, потому что у "Будивельника" история большая. Это всегда был элитный клуб такой баскетбольной страны как Украина. В клубе играли такие игроки, с которыми я играл, - Ткаченко, Белостенный, Волков, Рыжов, Шальнев и т.д. Там всегда были хорошие игроки, и клуб всегда был на уровне, поэтому я думаю, что этот клуб заслуживает место (в групповой стадии Лиги Чемпионов FIBA - УНИАН)", - отметил Энден.

По его словам, учитывая обстановку в Украине, спортсмены должны каким-то образом вдохновить свой народ и поэтому "Будивельнику" нужно предоставить место в групповом раунде.

Также, по его мнению, эстонцы не будут против, чтобы игры "Будивельника" в Лиге чемпионов проводились в Эстонии, хотя он не владеет информацией о том, было ли обращение украинской стороны к эстонской о проведении игр на территории Эстонии.

"Я думаю, что поможем, чем сможем", - отметил он.

Вместе с тем, президент Федерации баскетбола Литвы Видас Гедвилас также поддерживает предоставление "Будивельнику" места в групповом раунде Лиги Чемпионов.

"Я всегда Украину поддерживаю, но там вроде должен быть отборочный турнир. Не знаю я, это должны в FIBA решать. Я - "за", а как другие думают, я не имею там сейчас голоса, который мог бы что-то решить, но мы за то, чтобы они участвовали. Минимум, они через отборочный турнир могут попасть", - сказал Гедвилас.

При этом он сказал, что Федерация баскетбола Украины пока не обращалась к литовской с просьбой проводить домашние игры "Будивельника" в Литве.