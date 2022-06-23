На сегодня один из флагманов Украины столичный Будивельник имеет возможность и готов принять участие в главном турнире Европы — Лиге чемпионов.

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский обратился к СЕО Лиги чемпионов ФИБА Патрику Комминосу с просьбой предоставить самому титулованному клубу Украины Будивельнику место в групповом раунде турнира в сезоне 2022/23.

"В Украине продолжается война и мы не знаем, когда она закончится. Но для нас уже понятно, что в Украине не будет возможности для проведения полноценного чемпионата в этом сезоне. К счастью, есть клубы, которые готовы играть и важность их присутствия в международных соревнованиях — неоценима. Украинский баскетбол должен жить", - отметил Бродский.

Президент федерации отметил, что руководство киевского клуба готово начать подготовку к следующему сезону и приступить к формированию состава команды:

"На сегодня один из флагманов Украины столичный Будивельник имеет возможность и готов принять участие в главном турнире Европы — Лиге чемпионов. Руководство Будивельника подбирает зал в Европе и готово формировать состав для участия в Лиге чемпионов на соответствующем уровне", — подчеркнул он.

Учитывая тяжелую ситуацию в Украине, связанную с военным вторжением России, ФБУ просит ФИБА рассмотреть возможность предоставления киевскому клубу места в основной части соревнований.