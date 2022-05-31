Денис Молчанов очень недоволен позицией теннисных чиновников в отношении россиян.

Известный украинский теннисист Денис Молчанов высказался о скандальном решении ATP лишить Wimbledon-2022 рейтинговых очков.

Украинец остался недоволен решением чиновников Ассоциации теннисистов-профессионалов в отношении спортсменов стран-агрессоров.

"Для меня это очень сложная ситуация. Российские игроки не представляют российскую власть, мы долгое время дружим. С другой стороны, невозможно разделить власть и ее граждан, когда речь идет о стране. Если говорить в общем, то идет война, и каждый, кто имеет отношение к захватчикам, должен быть наказан. Мы теряем семьи, друзей, дома. Украина страдает уже так долго.

Лично я не чувствую поддержки от теннисного сообщества. Я должен чувствовать поддержку от АТР, но руководство мужского тура наказывает всех игроков (не начисляя очки за выступление на Wimbledon) и скорее поддерживает россиян. Со стороны туров это очень странное решение, по-моему.

Мой дом находится в трех километрах от Бучи и Ирпеня в Киевской области. Мы все знаем, что там произошло. Я хотел бы, чтобы теннисные чиновники приехали ко мне домой и посмотрели, как там все выглядит. Я приглашаю их к себе домой. Возможно, тогда они поймут, что происходит. Возможно, тогда они изменят свои взгляды?", - приводит слова Молчанова BTU.

Напомним, ранее организаторы Wimbledon-2022 запретили российским и белорусским теннисистам выступить на турнире из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

Wimbledon стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В итоге ATP и WTA лишили этот турнир рейтинговых очков.

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