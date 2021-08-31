Цветов называет это уважением к Украине.

Легкоатлет Игорь Цветов, ставший серебряным призером Паралимпиады в Токио, объяснил, почему отказался фотографироваться с другими медалистами - представителями РФ.

На своей странице в Facebook он коротко дал понять, что это его гражданская позиция.

"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце", - написал он, комментируя новость об отказе фотографироваться с российскими спортсменами на Паралимпиаде.

Как сообщал УНИАН, украинский легкоатлет Игорь Цветов, который на Паралимпиаде в Токио завоевал серебряную медаль в беге на дистанции 100 метров, отказался от фото с представителями РФ. Те предложили Цветову сделать совместное фото на пьедестале, но украинский спортсмен не согласился и остался стоять в стороне. В итоге Сафронов и Калашян сфотографировались вдвоем.

Такой поступок украинца ожидаемо спровоцировал истерическую реакцию в России. В частности, депутат незаконно избранной Госдумы РФ Дмитрий Свищев считает, что "украинских атлетов просто запугали".

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков считает, что Цветов принял такое решение из-за ограничений на Паралимпийских играх, в том числе соблюдения социальной дистанции.

Автор: Юрий Годован