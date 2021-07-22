В одиночном разряде Украину представят Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Состоялась жеребьевка теннисного турнира на Олимпийских играх в Токио.

Украину на турнире представят Элина Свитолина и Даяна Ястремская, которые сыграют как в одиночном, так и в парном разрядах, а также сестры Людмила и Надежда Киченок, которые выступят дуэтом.

Шестая ракетка мира Свитолина в первом круге встретится с немкой Лаурой Зигемунд (№61 в мировом рейтинге).

Ястремская, которая занимает 46-е место в рейтинге WTA, сыграет против канадки Лейлы Анны Фернандес (№72).

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Полная сетка одиночного разряда опубликована на официальном сайте ITF.

В парном разряде Свитолина и Ястремская проведут матч против дуэта из Франции в составе Ализе Корне и Фионы Ферро.

Сестры Киченок в первом круге сыграют представительницами Индии Саней Мирзой и Анкитой Райной.

Старт теннисного турнира в Токио намечен на 24 июля.

Украина на Олимпийских играх в Токио: главное

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Автор: Антон Дударь