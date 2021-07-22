Состоялась жеребьевка теннисного турнира на Олимпийских играх в Токио.
Украину на турнире представят Элина Свитолина и Даяна Ястремская, которые сыграют как в одиночном, так и в парном разрядах, а также сестры Людмила и Надежда Киченок, которые выступят дуэтом.
Шестая ракетка мира Свитолина в первом круге встретится с немкой Лаурой Зигемунд (№61 в мировом рейтинге).
Ястремская, которая занимает 46-е место в рейтинге WTA, сыграет против канадки Лейлы Анны Фернандес (№72).
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Полная сетка одиночного разряда опубликована на официальном сайте ITF.
В парном разряде Свитолина и Ястремская проведут матч против дуэта из Франции в составе Ализе Корне и Фионы Ферро.
Сестры Киченок в первом круге сыграют представительницами Индии Саней Мирзой и Анкитой Райной.
Старт теннисного турнира в Токио намечен на 24 июля.
Украина на Олимпийских играх в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представят 157 спортсменов: состав команды был объявлен в июле. Они выступят в 29 видах.
- Президент Украины Владимир Зеленский встретился с олимпийцами перед их отправлением в Токио.
- Была представлена форма украинской сборной, но не все болельщики оценили ее.
- Олимпийский чемпион Олег Верняев не поедет на Олимпиаду из-за допинга. Также без своей звезды осталась сборная Украины по борьбе. А теннисистка Марта Костюк не сможет выступить на Олимпийских играх из-за травмы. Игры пропустит также чемпион Европы, тяжелоатлет Дмитрий Чумак.
- За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
- Стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии открытия.
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