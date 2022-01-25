Наши спортсмены успешно выступили на турнире "Paris Open".

В Париже завершился турнир по каратэ Paris Open 2022, на котором украинские каратисты завоевали второе общекомандное место.

Всего соревновались 464 атлета из 52 стран мира, в том числе 21 украинский каратист, сообщается на странице Украинской Федерации каратэ в Фейсбук.

В целом украинским каратистам удалось завоевать четыре медали: достижением наших спортсменов стали "золото", "серебро" и две "бронзы".

Золото завоевала Анжелика Терлюга из Одессы в весовой категории до 55 килограммов.

Серебро в весовой категории до 50 килограммов получила Юлия Палашевская.

Бронза досталась Аните Серегиной (61кг) и Олегу Пащенко (75).

Также непризовые места заняли Филиппов Никита (5 место), Масло Екатерина (7 место) и Бондарь Елизавета (7 место).

По итогам соревнований возглавили рейтинговую таблицу хозяева соревнований - французы (31 медаль).

Также отмечается, что Paris Open потерял статус премьер-лиги и не включен в календарь WKF в 2022 году, конкуренция на татами была высокая - оценить свои силы приехали действующие лидеры рейтингов и призеры Олимпийских игр.

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