Всемирная федерация карате (WKF) опубликовала обновленный рейтинг спортсменов.
Украинка Анжелика Терлюга, которая недавно вышла замуж, вновь возглавила мировой рейтинг в весовой категории до 55 кг.
Терлюга признана лучшей в мире, несмотря на то, что не смогла победить ни на Олимпиаде, ни на чемпионате мира. На обоих соревнованиях она уступила представительнице Болгарии Ивет Горановой, которая занимает в рейтинге десятое место.
В мировой классификации Терлюга опережает каратистку из Бразилии Валерию Кумидзаки, а также россиянку Анну Чернышеву.
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Отметим, что Терлюга впервые возглавила мировой рейтинг в 2018 году.
В топ-10 рейтингов, которые опубликованы на официальном сайте WKF, вошли еще пять украинцев.
Станислав Горуна занимает третье место в рейтинге в весе до 75 кг. Ризван Талибов - на шестом месте в весе от 84 кг. Анита Серегина, которая недавно завоевала серебро чемпионата, поднялась на шестое место в категории до 61 кг. Галина Мельник - седьмая (в/к до 68 кг), а Екатерина Кривая - девятая (в/к до 50 кг).
Анжелика Терлюга: что известно о спортсменке
- Терлюга - заслуженный мастер спорта Украины по карате.
- Анжелика - трехкратная чемпионка Европы в личном кумите (2017, 2018 и 2019 годы). Также в ее активе серебро и две бронзы ЧЕ и серебро на Европейских играх.
- Терлюга первой в истории украинского карате завоевала олимпийскую лицензию. А на Олимпиаде в Токио выиграла серебряную медаль, которая стала первой олимпийской наградой для Украины в карате.