Анжелика Терлюга / фото УНИАН
Украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая на Олимпиаде в Токио стала серебряным призером, вышла замуж за своего возлюбленного Владимира Зарецкого.
Об этом 29-летняя спортсменка сообщила у себя в Instagram.
Анжелика отказалась от традиционного белого свадебного платья и надела взамен белоснежные штанишки и пиджак. Перед началом торжественной церемонии Терлюга продемонстрировала, какой красивый макияж ей сделали.
фото instagram.anzhelika_terliuga
Затем во Дворце торжественных событий Анжелика расписалась со своим возлюбленным.
Отметим, что ее избранник Владимир имеет звание мастера спорта международного класса по карате и работает тренером.
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Анжелика Терлюга: что известно о спортсменке
- Терлюга - заслуженный мастер спорта Украины по карате.
- Анжелика - трехкратная чемпионка Европы в личном кумите (2017, 2018 и 2019 годы). Также в ее активе серебро и две бронзы ЧЕ и серебро на Европейских играх.
- Терлюга первой в истории украинского карате завоевала олимпийскую лицензию.