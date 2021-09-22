Анжелика Терлюга вступила официально в брак.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая на Олимпиаде в Токио стала серебряным призером, вышла замуж за своего возлюбленного Владимира Зарецкого.

Об этом 29-летняя спортсменка сообщила у себя в Instagram.

Анжелика отказалась от традиционного белого свадебного платья и надела взамен белоснежные штанишки и пиджак. Перед началом торжественной церемонии Терлюга продемонстрировала, какой красивый макияж ей сделали.

Затем во Дворце торжественных событий Анжелика расписалась со своим возлюбленным.

Отметим, что ее избранник Владимир имеет звание мастера спорта международного класса по карате и работает тренером.

Анжелика Терлюга: что известно о спортсменке

Терлюга - заслуженный мастер спорта Украины по карате.

Анжелика - трехкратная чемпионка Европы в личном кумите (2017, 2018 и 2019 годы). Также в ее активе серебро и две бронзы ЧЕ и серебро на Европейских играх.

Терлюга первой в истории украинского карате завоевала олимпийскую лицензию.

Автор: Артем Будрин