Анжелика Терлюга со своим мужем после церемонии росписи устроила шумный праздник.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая на Олимпиаде в Токио стала серебряным призером, со своим мужем Владимиром Зарецким сыграла свадьбу.

Праздник состоялся вблизи Одессы, а гости уже начали распространять снимки и видеоролики с этого действа. Напомним, что на прошлой неделе молодожены расписались во Дворце бракосочетаний.

Анжелика Терлюга: что известно о спортсменке

Терлюга - заслуженный мастер спорта Украины по карате.

Анжелика - трехкратная чемпионка Европы в личном кумите (2017, 2018 и 2019 годы). Также в ее активе серебро и две бронзы ЧЕ и серебро на Европейских играх.

Терлюга первой в истории украинского карате завоевала олимпийскую лицензию.

Автор: Артем Будрин