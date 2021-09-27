Анжелика Терлюга / фото УНИАН
Украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая на Олимпиаде в Токио стала серебряным призером, со своим мужем Владимиром Зарецким сыграла свадьбу.
Праздник состоялся вблизи Одессы, а гости уже начали распространять снимки и видеоролики с этого действа. Напомним, что на прошлой неделе молодожены расписались во Дворце бракосочетаний.
фото Іnstagram
фото Іnstagram
фото Іnstagram
September 27, 2021
September 27, 2021
Анжелика Терлюга: что известно о спортсменке
- Терлюга - заслуженный мастер спорта Украины по карате.
- Анжелика - трехкратная чемпионка Европы в личном кумите (2017, 2018 и 2019 годы). Также в ее активе серебро и две бронзы ЧЕ и серебро на Европейских играх.
- Терлюга первой в истории украинского карате завоевала олимпийскую лицензию.