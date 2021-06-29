Марта Костюк не оставила шансов сопернице из Нидерландов.

В основной сетке турнира "Большого шлема" Уимблдон в первый день турнира стартовала Марта Костюк (№ 70 WTA).

Украинка выбила из борьбы достойную теннисистку из Нидерландов Кики Бертенс, которая занимает 21-ю строчку в мировом рейтинге.

Костюк разобралась с Бертенс в двух сетах - 6:3, 6:4.

Во втором раунде 19-летняя украинка встретится с победительницей поединка Анастасия Севастова - Зарина Дияс.

Напомним, что Элина Свитолина, Леся Цуренко и Екатерина Козлова проведут свой матч первого круга Уимблдон чуть позже.

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Уимблдон-2021: главное

В этом году призовой фонд Уимблдона составит 35 миллионов фунтов стерлингов (около 49,4 млн долларов США). Призовые у мужчин и женщин одинаковые.

В 2020 году из-за коронавируса отменили Уимблдон и даже не перенесли на более поздний срок.

В 2019 году среди женщин победительницей Уимблдона стала румынка Симона Халеп, однако защищать титул в этом году она не сможет в связи с травмой.

Также в 2019 году в мужском разряде победил Новак Джокович, который может на этом Уимблдоне выиграть свой 20-й титул "Большого шлема".

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Автор: Артем Будрин