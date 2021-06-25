Сито квалификации смогла преодолеть лишь Леся Цуренко.

В понедельник, 28 июня, в пригороде Лондона начнется третий в этом году турнир серии "Grand Slam".

Четыре украинки примут участие в нынешнем Уимблдоне. Элина Свитолина (№5 WTA), Марта Костюк (№67 WTA) и Катерина Козлова (№158 WTA) попали в основную сетку напрямую, а вот Леся Цуренко (№164 WTA) смогла завоевать себе путевку на элитный турнир, пройдя три круга квалификации.

В мужском разряде Украину представлять никто не будет. Сергей Стаховский (№239 АТР) и Илья Марченко (№153 АТР) синхронно вылетели на стадии полуфинала квалификации. Также сито отбора не прошла Ангелина Калинина (№125 WTA).

Главная надежда Украины на победу Свитолина, вернувшаяся в топ-5 мирового рейтинга, проверит на прочность 27-летнюю бельгийку Элисон ван Эйтванк (№57 WTA) на стадии 1/64 финала. Цуренко в первом круге встретится с Юлией Путинцевой (№42 WTA) из Казахстана. А вот Костюк не повезло со жребием, как и Козловой: Марта сыграет против бельгийки Кики Бертенс (№20 WTA), а Катерина с белоруской Викторией Азаренко (№14 WTA).

Даяна Ястремская хоть и получила оправдание в допинговом деле, однако банально не успела заявиться на престижный турнир "Большого шлема".

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Уимблдон-2021: главное

В этом году призовой фонд Уимблдона составит 35 миллионов фунтов стерлингов (около 49,4 млн долларов США). Призовые у мужчин и женщин одинаковые.

В 2020 году из-за коронавируса отменили Уимблдон и даже не перенесли на более поздний срок.

В 2019 году среди женщин победительницей Уимблдона стала румынка Симона Халеп, однако защищать титул в этом году она не сможет в связи с травмой.

Также в 2019 году в мужском разряде победил Новак Джокович, который может на этом Уимблдоне выиграть свой 20-й титул "Большого шлема".

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Автор: Артем Будрин