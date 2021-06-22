Среди отечественных теннисисток Украину в Токио на Олимпиаде будут представлять не только Элина Свитолина и Марта Костюк, а также и Даяна Ястремская.
Международный независимый трибунал снял с 21-летней Даяны обвинения в умышленном употреблении допинга.
Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.
Ястремская смогла привести убедительные аргументы и доказательства, что запрещенный препарат попал в ее организм случайно, то есть из-за халатности. Злого умысла в действиях спортсменки не нашли.
Уроженка Одессы не выходила на корт с января. Пока она будет готовиться к Олимпиаде, ведь на Уимблдон она заявиться уже не успеет.
"С радостью и облегчением сообщаю всем, что моё имя очищено от любых правонарушений", - напечатала текст в своем Instagram Даяна.
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Даяна Ястремская: положительная допинг-проба
- О положительной допинг-пробе Ястремской стало известно 7 января. В пробе 20-летней украинки от 24 ноября 2020 года было обнаружено запрещенное вещество - метаболиты местеролона.
- С 7 января она временно была отстранена от участия в соревнованиях.
- Ястремская сразу начала отрицать, что принимала запрещенные вещества. По ее словам, вещество могло попасть в организм случайно.
- Даяна подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но получила отказ.
- После этого уже ITF не удовлетворил ходатайство Ястремской с просьбой отменить ее временную дисквалификацию.
- Даяна опровергла фейковую новость о попадании допинга в ее организм путем секса.
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