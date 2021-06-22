Даяна Ястремская сможет принять участие на Олимпийских играх в Токио.

Среди отечественных теннисисток Украину в Токио на Олимпиаде будут представлять не только Элина Свитолина и Марта Костюк, а также и Даяна Ястремская.

Международный независимый трибунал снял с 21-летней Даяны обвинения в умышленном употреблении допинга.

Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

Ястремская смогла привести убедительные аргументы и доказательства, что запрещенный препарат попал в ее организм случайно, то есть из-за халатности. Злого умысла в действиях спортсменки не нашли.

Уроженка Одессы не выходила на корт с января. Пока она будет готовиться к Олимпиаде, ведь на Уимблдон она заявиться уже не успеет.

"С радостью и облегчением сообщаю всем, что моё имя очищено от любых правонарушений", - напечатала текст в своем Instagram Даяна.

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Автор: Артем Будрин