Ведущие украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк готовятся к Олимпийским играм в Токио.
Капитан сборной Украины по теннису Михаил Филима подтвердил, что в Японию гарантированно отправятся первая и третья ракетки нашей команды. Стоит отметить, что с этой недели обновился мировой женский рейтинг: Свитолина вернулась в первую пятерку лучших и заняла 5-е место в WTА, а Костюк потеряла две позиции и теперь на 67-й строчке.
Слова Филимы приводит btu.org.ua.
"Мы подали официальную заявку на Олимпийский турнир и уже получили подтверждение квалификации для Элины Свитолиной и Марты Костюк. До конца месяца будет информация о попадании на турнир сестер Киченок и Катарины Завацкой", - сообщил капитан.
Заметим, что теннисный турнир на Олимпиаде-2020 пройдет с 24 июля по 1 августа.
Напомним, что вторая ракетка Украины Даяна Ястремская временно отстранена от соревнований. 21-летняя теннисистка ждет завершения расследования ее допингового дела.
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Олимпиада в Токио: детали
- Олимпиада в Токио начнется 23 июля, Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".
- Расходы на игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.
- Согласно опросам, большинство японцев выступают против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.
- Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году.
- 25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета Олимпийского огня.
- Украине на Олимпиаде в Токио предсказывают больше медалей, чем на Играх-2016 в Рио.
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