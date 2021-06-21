Элина Свитолина, которая с этой недели вернулась в топ-5 рейтинга WTA, поборется за золотую медаль.

Ведущие украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк готовятся к Олимпийским играм в Токио.

Капитан сборной Украины по теннису Михаил Филима подтвердил, что в Японию гарантированно отправятся первая и третья ракетки нашей команды. Стоит отметить, что с этой недели обновился мировой женский рейтинг: Свитолина вернулась в первую пятерку лучших и заняла 5-е место в WTА, а Костюк потеряла две позиции и теперь на 67-й строчке.

Слова Филимы приводит btu.org.ua.

"Мы подали официальную заявку на Олимпийский турнир и уже получили подтверждение квалификации для Элины Свитолиной и Марты Костюк. До конца месяца будет информация о попадании на турнир сестер Киченок и Катарины Завацкой", - сообщил капитан.

Заметим, что теннисный турнир на Олимпиаде-2020 пройдет с 24 июля по 1 августа.

Напомним, что вторая ракетка Украины Даяна Ястремская временно отстранена от соревнований. 21-летняя теннисистка ждет завершения расследования ее допингового дела.

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Автор: Артем Будрин