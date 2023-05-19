Калинина не пожала руку представительнице страны-террориста

В пятницу, 19 мая, украинская теннисистка Ангелина Калинина прошла в финал престижного турнира WTA 1000 в Риме. Она одержала победу над представительницей России Вероникой Кудерметовой.

Матч длился 2 часа и 55 минут. Он состоял сразу из трех сетов.

В первой партии победу одержала украинка со счетом 7:5. во втором сете она вела в счете 5:3, однако проиграла сразу 16 очков подряд. В итоге россиянка смогли "забрать" эту партию (7:5).

Видео дня

Третий сет Калинина начала уверенно, выиграв четыре гейма подряд. В итоге, Ангелина довела матч до победы.

WTA 1000

Рим, Италия. Грунт

1/2 финала

Ангелина Калинина (Украина) - Вероника Кудерметова 7:5, 5:7, 6:2

26-летняя Калинина впервые в своей карьере вышла в финал такого уровня. Отметим, что сейчас она расположилась на 47-м месте рейтинга WTA, в то время как Кудерметова занимает 12 позицию. Сейчас Ангелина является второй ракеткой Украины, однако после турнира в Риме она обгонит Марту Костюк (WTA 42).

Второй полуфинал еще не был проведен. В нем встретятся дуэт Елен: теннисистки с казахским паспортом Рыбакиной и латвийки Остапенко. Они определят между собой, кто встретится с украинкой в финальном матче, запланированном на воскресенье, 21 апреля.

Отметим, что Калинина во второй раз на турнире в Риме обыграла россиянку. В матче второго круга она разгромила Блинкову. Добавим, что в обоих случаях Ангелина не пожала руку соперницам, на чем настаивает регламент.

Напомним, что всего Украину на турнире WTA 1000 в Риме представляли пять теннисисток. Даяна Ястремская и Элина Свитолина вылетели в первом круге основной сетки (1/64 финала), а Марта Костюк и Леся Цуренко покинули турнир на этапе третьего раунда (1/16 финала).

Вас также могут заинтересовать новости: