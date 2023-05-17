Калинина провела на корте в напряженной борьбе почти четыре часа.

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина провела драматический поединок в 1/4 финала турнира WTA 1000, который на данный момент проходит на теннисных кортах итальянского Рима. Она встречалась с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.

Соперница украинки находится на 15 строчке мирового рейтинга, в то время как Калинина расположилась на 47 позиции. Букмекеры предпочитали именно Хаддад.

В первом сете украинка вела в счете 4:0, однако бразильянка смогла выровнять игру до 6:6. В тайм-брейке Калинина посыпалась и проиграла его со счетом 2:7.

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Второй сет также дошел до счета 6:6, но в этом случае в тайм-брейке Ангелина взяла верх над оппоненткой со счетом 8:6. Третья партия уже завершилась быстрее, даже несмотря на перерыв из-за дождя. Калинина в нем дожала Хаддад и одержала победу в матче.

Всего поединок длился три часа 41 минуту. Пока это самый продолжительный матч сезона.

WTA 1000, четвертьфинал

Рим, Италия. Грунт

Беатрис Хаддад Майя - Ангелина Калинина– 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 3:6

Для украинки выход в полуфинал на турнире уровня WTA 1000 стал первым в карьере.

В полуфинале турнира Калинина встретится 19 мая с представительницей Российской Федерации Вероникой Кудерметовой, которая идет на 12 строчке рейтинга WTA. Ранее они дважды встречались: обе имеют в активе по одной победе. В частности в феврале 2023-го года сильнее была именно Ангелина.

Отметим, что Калинина была не единственной представительницей Украины на кортах Рима. Даяна Ястремская и Элина Свитолина вылетели в первом круге основной сетки (1/64 финала), а Марта Костюк и Леся Цуренко покинули турнир на этапе третьего раунда (1/16 финала).

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