Калинина обыграла мощную американку, проиграв в первом сете.

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина в понедельник, 15 мая, одержала третью победу на турнире WTA 1000 в Риме.

Она встречалась в рамках 1/8 финала против Мэдисон Киз из США, которая расположилась на 23-й строчке мирового рейтинга. Калинина идет на 47-й месте WTA.

Перед этим матчем букмекеры отдавали ощутимое предпочтение именно американке. Киз выиграла первый сет у Калининой со счетом 6:2, однако дальше украинка взяла инициативу в свои руки.

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Ангелина во второй партии одержала победу с аналогичным счетом 6:2. Третий сет был довольно ровным, однако Калинина сумела дожать соперницу и забрала и его.

Всего матч длился чуть более двух часов.

WTA 1000

Рим, Италия. Почва

1/8 финала

Мэдисон Киз (США) - Ангелина Калинина (Украина) 6:2, 2:6, 4:6

Украинка стала первой четвертьфиналисткой турнира. В следующем раунде Калинина сыграет с победительницей пары Осорио Серрано - Хаддад Мая.

26-летняя Ангелина во второй раз в своей карьере дошла до 1/4 финала теннисного турнира такого уровня. В прошлом году она остановила свои выступления на WTA 1000 в Мадриде на той же стадии.

Отметим, что кроме Калининой на кортах Рима соревновались еще четыре украинки. Даяна Ястремская и Элина Свитолина вылетели в первом круге основной сетки (1/64 финала), а Марта Костюк и Леся Цуренко покинули турнир на этапе третьего раунда (1/16 финала).

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