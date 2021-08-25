Ирине Коляденко подарили квартиру в Ирпене, но она решила отдать ее тренеру.

Украинская борчиха Ирина Коляденко, которая на Олимпиаде в Токио завоевала бронзовую медаль, получила от руководства Киевской области квартиру в Ирпене.

Однако спортсменка сообщила, что решила отдать эту квартиру своему тренеру Владимиру Яременко, несмотря на то, что для нее всегда было мечтой иметь собственное жилье.

О своем решении Коляденко сообщила в Instagram.

Сперва спортсменка рассказала о том, что для нее значит получить собственное жилье:

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"Чтобы вы понимали, у меня даже своей комнаты никогда не было! Так сложилась моя жизнь. Свое собственное жилье - это действительно была моя мечта, не менее желанная, чем олимпийская медаль. И вот сегодня я держу право собственности на однокомнатную квартиру на 41 квадратный метр. И уже завтра я могла начать ремонтные работы".

"Но.... Но за всеми моими победами, стоит еще один человек, - продолжила Коляденко, - Это мой тренер, с которым я работаю на протяжении восьми лет, который меня не только тренирует, но и всегда был рядом на протяжении всего времени.

Да, было нелегко. Ну, чтобы вы понимали, было такое время, что он мне покупал одежду. Его маленькая дочь Татьяна и его жена не видят его месяцами, потому что он постоянно со мной на сборах. Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь. Не имея своего собственного жилья!".

Коляденко подчеркнула, что дарит квартиру тренеру, а сама продолжит работать ради своей мечты:

"Я очень ценю весь вклад своего тренера в меня. Я понимаю, на какие жертвы он шел ради этой победы. И хотя в нашей стране, к сожалению, тренеров оставляют без внимания, но я все же хочу сказать своему тренеру: "Спасибо!". И отдать подаренную мне квартиру заслуженному тренеру Украины Владимиру Васильевичу Яременко. Вы ее заслужили! А я продолжаю мечтать и работать над воплощением своей мечты. А Вы мне, как всегда, поможете".

Ирина Коляденко: достижения

Ирина Коляденко в 2019 году завоевала серебряную медаль на чемпионате мира.

В 2021 году она становилась чемпионкой Европы, а годом ранее выиграла на континентальном первенстве бронзу.

Бронзу Олимпиады в Токио 22-летняя спортсменка выиграла в весовой категории до 62 кг.

Автор: Антон Дударь