Ярослава Магучих подчеркнула, что в этом не было "политической позиции".

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала свое фото с соперницей из России, из-за которого разгорелся скандал.

В комментарии изданию "Страна" спортсменка подчеркнула, что в ее действиях не было никакого политического подтекста:

"После соревнований все по традиции поздравили друг друга, и в этом не было какой-то политической позиции".

Спортсменка напомнила, что с 2017 года представляет Украину на международных соревнованиях и поднимает украинский флаг, а также ответила своим критикам:

"У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует - это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее".

Скандал вокруг Магучих и Ласицкене

19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих стала бронзовым призером Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту.

Впоследствии в сети появились фото, на которых украинка позирует с российской атлеткой Марией Ласицкене сразу после соревнований. Магучих держала в руках флаг Украины, а россиянка - флаг Олимпийского комитета России.

В Министерстве обороны Украины прокомментировали объятия Магучих с россиянкой. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр спортсмены, которые представляют Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что идет российско-украинская война, и это накладывает определенные ограничения и ответственность.

Также заместитель главы Минобороны подтвердила, что бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Магучих действительно является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов.

Олимпийский чемпион Жан Беленюк высказал свое мнение о критике в адрес Магучих. Он подчеркнул, что выступает против "травли 19-летнего ребенка".

Также Магучих поддержал каратист Станислав Горуна.

Автор: Антон Дударь