В этом году спортсменка завоевала свое дебютное "золото" Олимпийских игр.

Украинская спортсменка Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой Европы в 2024 году. Прыгунья в высоту получила награду во время церемонии Golden Tracks от European Athletics, которая состоялась в Скопье (Северная Македония).

Об этом говорится на странице European Athletics в соцсети Х. Ярослава Магучих опередила бегунок Килли Ходжкинсон и Фемке Бол.

"Это был самый успешный сезон для меня. Сбылось много мечт: мировой рекорд и олимпийское золото для Украины", – заявила Магучих на церемонии.

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Отметим, что в 2024 году украинская легкоатлетка установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту – 2.10 метра. Также она завоевала "золото" во время Олимпийских игр, получила звание чемпионки Европы и выиграла третий подряд титул Бриллиантовой лиги.

Лучшим спортсменом года в Европе стал шведский легкоатлет, который специализируется на прыжках с шестом – Арман Дюплантис.

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