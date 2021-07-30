Сборная Украины после семи дней Олимпиады в Токио завоевала четыре бронзовые медали и установила личный антирекорд.
Об этом сообщает XSport.
Это первый случай в истории, когда за первую неделю летней Олимпиады Украина не смогла завоевать ни одного золота или серебра.
В Токио за первую неделю украинская сборная выиграла на одну медаль больше, чем за аналогичный период на Олимпиаде в Рио. Но при этом по итогам первой недели Олимпиады-2016 в активе нашей сборной было сразу две серебряные награды.
До Олимпийских Игр в Рио за первую неделю соревнований Украина выигрывала как минимум две золотые медали.
Напомним, что положение команды в медальном зачете зависит в первую очередь от количества золотых наград, затем - от серебряных, а бронзовые учитываются в последнюю очередь.
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На данный момент в медальном зачете ОИ-2020 Украина занимает 58-е место.
Украина на Олимпийских играх
- Рекорд по количеству медалей Украина установила на своей самой первой Олимпиаде в Атланте - 23 награды, из которых 9 были золотыми.
- Антирекорд по общему количеству медалей (11) и золотым наградам (2) был установлен в Рио.
- Всего на летних Олимпиадах на данный момент Украина завоевала 123 медали.
- На Олимпийские игры в Токио было заявлено рекордно низкое количество украинских спортсменов - 157.