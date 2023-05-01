ФДУ официально подтвердила решение не участвовать в ЧМ-2023 по дзюдо из-за допуска россиян.

В пятницу, 28 апреля, Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение допустить к участию в ЧМ-2023 по дзюдо российских и беларуских спортсменов.

По этой причине сборная Украины по дзюдо не примет участие в мировом первенстве, которое пройдет в Катаре.

Эту информацию официально подтвердили в Федерации дзюдо Украины.

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"Федерация дзюдо Украины сообщает, что вынуждена отозвать заявку сборной команды Украины на участие в чемпионате мира по дзюдо в Дохе (Катар), который пройдет с 7 по 14 мая.

Это связано с тем, что в пятницу, 28 апреля, Международная федерация дзюдо IJF разрешила участвовать в мировом первенстве командам России и Беларуси в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Впоследствии заявка команды "Индивидуальных нейтральных атлетов" появилась на сайте Judobase.

Большинство команды - это спортсмены, являющиеся действующими военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации, частью армии, которая 24 февраля 2022 года напала на Украину и до сих пор ведет жестокую полномасштабную войну на нашей территории, которая ежедневно обстреливает украинские города, гражданские дома, уничтожая мирных граждан, детей. Более 250 украинских спортсменов отдали свои жизни защищая страну. Есть среди них и представители дзюдо.

Мы не видим здесь нейтралитет, равные условия и "мостик к миру", о которых говорится в Резолюции IJF по поводу участия российских и беларуских команд в чемпионате мира в Дохе.

Более того, мы видим здесь решение, противоречащее последним рекомендациям Международного олимпийского комитета от 28 марта 2023 года, где МОК говорит, что статус нейтральных атлетов может быть предоставлен только тем спортсменам, которые не являются военнослужащими.

Мы разочарованы решением Международной федерации дзюдо. Поэтому приняли решение отказаться от участия в чемпионате мира в Дохе.

Соответствующее письмо с официальной позицией ФДУ по чемпионату мира в Дохе, за подписью Президента Федерации дзюдо Украины Михаила Кошляка, сегодня будет направлено в Международную федерацию дзюдо", - говорится в заявлении ФДУ.

Стоит отметить, что на чемпионате мира в Катаре спортсмены будут бороться не только за медали, но и за рейтинговые очки, по которым будет определяться отбор на Олимпийские игры в Париже.

Напомним, в марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить к соревнованиям российских и беларуских спортсменов, но при выполнении ряда условий.

После решения МОК, Кабинет Министров Украины запретил украинским спортсменам выступать на сореванованиях, в которых принимают участие представители РФ или Беларуси.

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