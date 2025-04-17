На Олимпийских играх в Париже Украину представляли пять гимнастов, двое из них ушли.

Сборная Украины по спортивной гимнастике перед Чемпионатом Европы осталась с двумя спортсменами из состава Олимпийских игр в Париже. На ОИ-2024 нашу страну представляли пять гимнастов.

Об этом пишет "Суспільне Спорт". Из состава сборной, которая выступала на Олимпийских играх, ушли уже двое спортсменов. Илья Ковтун начал процесс смены украинского гражданства на хорватское. В то же время Игорь Радивилов объявил о завершении карьеры и стал тренером женской сборной Украины по спортивной гимнастике. Сборная потеряла также Радомира Стельмаха.

В свою очередь, Олег Верняев пока не начал сезон на международном уровне.

Видео дня

"У нас трое ушли из олимпийской команды – остались только Верняев и Чепурной. У Олега сейчас такое состояние, что была травма, потом переболел тяжело. И только сейчас мы начинаем что-то делать", – рассказал тренер сборной Геннадий Сартинский.

"Суспільне" отмечает, что Стельмаха не было в проекте приказа Минмолодежи и спорта на 2025 год. Однако карьеру он не завершил, отметил тренер.

"Радомир Стельмах? Нет, [не закончил карьеру], он только начинает. Насколько я понимаю, он тренируется где-то в Германии. Я пока ничего не слышал. Сейчас будет чемпионат Европы. Если кто-то что-то хочет, то раньше мы связывались, делали сборы совместные с тренером. Его [Стельмаха] тренера сейчас нет. Я думаю, он тренируется в Германии", – говорит Сартинский.

По состоянию на сейчас Назар Чепурной – единственный украинский гимнаст, который заовевал награды уровня Кубка мира в новом сезоне. На его счету четыре медали.

"Чепурной выступает за нашу страну и сейчас находится в Катаре с командой. Вот на кого нам надо надеяться. Надо нам уже совсем новую команду делать. Тут надо думать, как это сделать, что для этого надо, чтобы мы могли в этом цикле попасть командой на Олимпийские игры", – добавил Сартинский.

Усилить сборную потенциально может Владимир Головин. 14-летний спортсмен завоевал шесть золотых медалей на Гимназиаде в начале апреля. Однако интегрировать его в состав украинской сборной можно будет не раньше 2028 года.

На сезон-2025 своей главной задачей тренер видит создание команды, которая могла бы показать результаты в 2026 году, ведь именно тогда начнется отборочный цикл на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.

"Хорошую команду мы сейчас делать не будем. В этом году еще нет отборочных на Олимпиаду соревнований. Мы за этот год должны создать команду, чтобы ее подготовить на следующий год и там уже показывать результат. Потому что так это не делается, из молодых ребят", – констатировал Геннадий Сартинский.

Другие новости спорта

Стала известна дата реванша между украинским боксером, чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и британским бойцом Даниэлем Дюбуа. Они выйдут на ринг 12 июля. Бойцы проведут бой на стадионе "Уэмбли", что в Лондоне.

Несколько дней назад мы писали о том, что женская сборная Украины по теннису впервые в истории вышла в финал крупнейшего международного турнира для национальных команд – Кубка Билли Джин Кинг.

Вас также могут заинтересовать новости: