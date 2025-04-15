Матч-реванш состоится на лондонском стадионе "Уэмбли".

Стала известна дата матча-реванша между украинским боксером, чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Об этом сообщило The Ring.

По данным издания, бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 12 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

Отмечается, что сейчас стороны согласовывают детали относительно этого поединка.

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Усик встречался на ринге с Дюбуа в августе 2023 года. Тогда украинский боксер одержал победу над британцем. Нокаутировав британца, Усик во второй раз отстоял звание объединенного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе и сохранил все 5 своих чемпионских поясов.

Александр Усик: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, недавно Усик заявил, что ради мира в Украине готов отдать президенту США Дональду Трампу все свои чемпионские пояса. Так он отреагировал на ситуацию со специальным поясом WBC, который был подарен сначала президенту Украины Владимиру Зеленскому, а вскоре передарен Трампу, во время встречи в Белом доме.

Недавно сообщалось, при каком условии может состояться "мегабой" Усик - Дюбуа. Британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что если чемпион IBF Даниэль Дюбуа одержит победу в поединке против Джозефа Паркера, то следующим его соперником станет украинский чемпион Александр Усик.

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