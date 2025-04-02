Украинский спортсмен отказался отвечать на вопрос, заслуживает ли американский президент такого подарка или нет.

Украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что готов отдать все свои пояса президенту США Дональда Трампу, если это привело бы к миру в стране. Так он отреагировал на ситуацию со специальным поясом WBC, который был подарен сначала президенту Украины Владимиру Зеленскому, а вскоре передарен Трампу, во время встречи в Белом доме, пишет The Washington Post.

"Знаете, заслуживает он [Трамп] этого подарка или нет - это не вопрос. Если это приведет к миру в нашей стране, я готов отдать все свои пояса", - заявил украинец.

Александр Усик - другие новости

Усик еще раньше комментировал ситуацию с поясом, который Зеленский привез Трампу. Он отметил, что все его чемпионские пояса находятся дома, а какой пояс оказался в США, он "не знает".

Видео дня

Стоит также напомнить, что встреча между президентами Украины и США закончилась досрочно. Между главами государств произошла публичная ссора. Зеленский выходил из Белого дома без чемпионского пояса.

Ранее УНИАН сообщал, что "Мегабой" Усик-Дюбуа под большим вопросом. "WBO официально обязывает провести обязательную защиту между Усиком и Паркером", — заявил президент WBO Густаво Оливери

Вас также могут заинтересовать новости: