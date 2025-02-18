Защита диссертации пройдет в Харьковском национальном университете внутренних дел.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик готовится к защите диссертации на соискание степени доктора философии по специальности "Право".

Об этом свидетельствует публикация из информационной системы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

По данным системы, 38-летний боксер представит научную работу на тему "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта".

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Защита диссертации пройдет в Харьковском национальном университете внутренних дел, Усик претендует на степень доктора философии по специальности "Право".

Говорится, что диссертация посвящена определению сущности и раскрытию "особенностей административно-правового обеспечения международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта" и др. Также автор научного исследования представит разработку теоретических и практических предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование административного законодательства в соответствующей сфере.

Александр Усик - другие новости

Как писал УНИАН, украинский боксер Александр Усик впервые вошел в список 10 самых богатых спортсменов по сумме заработка за один год. Он находится на 7 месте в топе, обогнав футболистов Карима Бензема и Килиана Мбаппе, а также гольфиста Джона Рама, ведь за 2024 год он заработал 122 миллиона долларов.

Также Усик сообщил, что самым сложным оппонентом в его карьере был британец Дерек Чисора. Он сказал, что Чисора - его друг, и одновременно "ужасный парень, жесткий боксер, ужасно жесткий" и крепкий. Усик провел поединок с Чисорой в 2020 году и победил единогласным решением судей. Это был второй бой для украинского боксера в хевивейте.

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