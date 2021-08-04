Правда, в Рио наши олимпийцы имели больше серебра, чем бронзы.

Олимпийская сборная Украины в Токио завоевала по состоянию на 4 августа 11 медалей. Это повторение результата Олимпиады 2016 года в Рио.

Но учитывая тот факт, что украинский боксер Александр Хижняк уже гарантировал себе как минимум бронзовую медаль, то чисто математически в копилке Украины уже есть 12 медалей. Впрочем, Хижняк продолжает бороться за медаль первой пробы и имеет на это высокие шансы.

В Токио у украинцев одно золото, два серебра и восемь бронз. В Рио-2016 было так: два золота, пять серебряных медалей и четыре бронзы.

Предыдущие Олимпийские игры: Атланта-1996 - 23 медали; Сидней-2000 - 23; Афины-2004 - 22; Пекин-2008 - 27; Лондон-2012 - 19.

Олимпиада-2020 завершится 8 августа.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже восемь бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров) и теннисистка Элина Свитолина. Алла Черкасова и Ирина Коляденко стали бронзовыми призерами по вольной борьбе. А Марта Федина и Анастасия Савчук (в дуэте) выиграли бронзовую медаль по артистическому плаванию.

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров. 4 августа борец греко-римского стиля Парвиз Насибов тоже стал серебряным призером.

Первую золотую награду на Играх в Токио для Украины завоевал Жан Беленюк.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу. Также поединок за третье место проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров.

Автор: Артем Будрин