Пара ждала близнецов, но мальчик не выжил.

В семье звезды футбола Криштиану Роналду произошло горе. Во время родов умер сын футболиста.

Об этом Роналду сообщил на своей странице в Instagram.

Отмечается, что пара ждала близнецов, но во время родов выжила только девочка.

"С глубочайшей грустью сообщаем о смерти нашего малыша. Это самая большая боль, которую может испытать любой родитель. Только рождение нашей девочки дает нам силы прожить этот момент с надеждой и счастьем. Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за оказанную помощь и поддержку. Мы опустошены и просим о конфиденциальности в это очень трудное время. Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что совсем недавно Роналду запостил фото со своей возлюбленной Джорджиной Родригес, которая показала фото еще нерожденных малышей.

Как ранее сообщал УНИАН, знаменитый португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду разбил телефон болельщика после матча 32-го тура английской Премьер-лиги с "Эвертоном", который "красные дьяволы" проиграли команде украинца Виталия Миколенко.

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