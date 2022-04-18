Криштиану Роналду и его невеста во время родов потеряли сына /фото instagram / Криштиану Роналду

В семье звезды футбола Криштиану Роналду произошло горе. Во время родов умер сын футболиста.

Об этом Роналду сообщил на своей странице в Instagram.

Отмечается, что пара ждала близнецов, но во время родов выжила только девочка.

"С глубочайшей грустью сообщаем о смерти нашего малыша. Это самая большая боль, которую может испытать любой родитель. Только рождение нашей девочки дает нам силы прожить этот момент с надеждой и счастьем. Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за оказанную помощь и поддержку. Мы опустошены и просим о конфиденциальности в это очень трудное время. Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что совсем недавно Роналду запостил фото со своей возлюбленной Джорджиной Родригес, которая показала фото еще нерожденных малышей.

Роналду со своей невестой поделились своим счастьем/фото instagram / Криштиану Роналду

Как ранее сообщал УНИАН, знаменитый португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду разбил телефон болельщика после матча 32-го тура английской Премьер-лиги с "Эвертоном", который "красные дьяволы" проиграли команде украинца Виталия Миколенко.

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