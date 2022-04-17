Португальский форвард установил новый рекорд английского чемпионата.

В рамках 33-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" обыграл на своем поле "Норвич" со счетом 3:2.

Главным героем встречи стал форвард "красных дьяволов" Криштиану Роналду, который отметился тремя забитыми голами.

"Манчестер Юнайтед" - "Норвич" - 3:2

Голы: Роналду, 7, 32, 76 - Дауэлл, 45+1, Пукки, 52

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Магвайр, Линделеф, Алекс Теллес (Рашфорд, 74), Фернандеш, Погба (Мата, 74), Лингард (Матич, 63), Эланга, Роналду, Санчо

"Норвич": Крулл, Байрам, Хенли, Гибсон, Яннулис, Норманн, Маклин (Гилмор, 73), Даувелл (Плахета 74), Ли-Мелоу (Роу, 82), Рашица, Пукки

Обзор матча:

Хет-трик в матче против "Норвича" стал для Роналду 60-м в профессиональной карьере. Криштиану оформил 50 хет-триков на клубном уровне и еще 10 - в составе сборной Португалии.

Кроме того, Криштиану Роналду установил новый рекорд английской Премьер лиги. Португалец стал первым футболистом в возрасте 36+ лет, который забил 15+ голов за сезон в чемпионате Англии.

Роналду защищает цвета "Манчестер Юнайтед" с августа 2021 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги португалец сыграл в 25 матчах, в которых забил 15 голов и отдал три результативные передачи.

"Манчестер Юнайтед" набрал 54 очка в 32 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, отставая от лидера на 20 очков.

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