Криштиану Роналду был раздосадован поражением в матче против "Эвертона".

Знаменитый португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду разбил телефон болельщика после матча 32-го тура английской Премьер-лиги с "Эвертоном", который "красные дьяволы" проиграли команде украинца Виталия Миколенко.

Когда португалец уходил в подтрибунное помещение после окончания встречи, один из болельщиков протянул телефон. Форвард отмахнулся от руки фаната, после чего телефон упал на землю и отскочил от нее, сообщает издание Sky Sports.

Позже выяснилось, что фанатом, которому Роналду разбил телефон, оказался 14-летний мальчик с аутизмом Джейк Хардинг.

Мама Джейка Сара Келли рассказала об инциденте с участием нападающего "Манчестер Юнайтед".

"Мой сын снимал на видео игроков "Манчестер Юнайтед", уходивших в подтрибунное посещение. Потом он опустил телефон пониже, потому что увидел кровь на ноге Роналду, когда тот стянул гетру. Джейк опустил телефон, чтобы посмотреть, что там такое. Он не произнес ни слова. Роналду шел мимо в ужасном настроении, выбил телефон из рук моего сына и пошел дальше. По синяку видно, что был контакт. Я просто не могу поверить, что говорю об этом.

Он был очень расстроен, это полностью отбило у сына желание снова идти на игру. У него аутизм и диспраксия. Это был первый футбольный матч, который он посетил. У нас был потрясающий день до этих нескольких секунд. Это все испортило.

Роналду - это кумир. Да, он не из "Эвертона", но он важный игрок. Мой сын постоянно говорил: "Там будет Роналду". Это его кумир. Я бы поняла, если бы Джейк размахивал телефоном перед его лицом, но такого не было. Он лишь хотел рассмотреть рану. Это мальчик с аутизмом, который подвергся нападению со стороны футболиста. Это мой взгляд как мамы", - приводит слова Келли Liverpool Echo.

Также стало известно, что данным инцидентом заинтересовалась полиция.

"Мы можем подтвердить, что поддерживаем связь с "Манчестер Юнайтед" и "Эвертоном" после сообщений об инциденте. В настоящее время полиция проводит расследование, офицеры работают с "Эвертоном", чтобы просмотреть записи с камер видеонаблюдения. Проводятся опросы свидетелей с целью установки факта правонарушения", - говорится в заявлении полиции Мерсисайда.

Стоит отметить, что португальский нападающий Криштиану Роналду извинился перед болельщиком, чей телефон он разбил.

"В такие трудные моменты всегда сложно справляться с эмоциями. Тем не менее мы всегда должны быть уважительными, терпеливыми и подавать пример молодежи, которая любит эту прекрасную игру. Я хочу извиниться за свою вспышку и, если это возможно, в знак приверженности честности и спортивным принципам пригласить этого фаната на матч на "Олд Траффорд", - написал Роналду в Инстаграме.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" имеет 51 набранный балл после 31 тура английской Премьер лиги и занимает 7-ю позицию в турнирной таблице. "Эвертон" занимает 17-е место с 28 очками и борется за выживание.

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