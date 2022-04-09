"Ириски" укрепили позиции в борьбе за выживание.

"Эвертон" в домашних стенах минимально одолел "Манчестер Юнайтед" в рамках 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отбегал все 90 минут.

"Эвертон" – "Манчестер Юнайтед" – 1:0

Гол: Гордон, 27

"Эвертон": Пикфорд, Коулмен, Годфри, Кин, Миколенко, Делф (Дукуре, 84), Аллан, Ивоби, Калверт-Льюин (Грей, 71), Ришарлисон, Гордон

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Теллес, Матич (Мата, 64), Фред (Погба, 36), Бруну Фернандеш, Роналду, Рэшфорд (Эланга, 64), Санчо

Добавим, что в рамках 32-го тура АПЛ состоится мегаматч: битву титанов устроят "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". 10 апреля в 18:30 по киевскому времени на "Этихад Стейдиум" сойдутся претенденты на чемпионский титул.

АПЛ: положение команд