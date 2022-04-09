"Эвертон" в домашних стенах минимально одолел "Манчестер Юнайтед" в рамках 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отбегал все 90 минут.
"Эвертон" – "Манчестер Юнайтед" – 1:0
Гол: Гордон, 27
"Эвертон": Пикфорд, Коулмен, Годфри, Кин, Миколенко, Делф (Дукуре, 84), Аллан, Ивоби, Калверт-Льюин (Грей, 71), Ришарлисон, Гордон
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Теллес, Матич (Мата, 64), Фред (Погба, 36), Бруну Фернандеш, Роналду, Рэшфорд (Эланга, 64), Санчо
Добавим, что в рамках 32-го тура АПЛ состоится мегаматч: битву титанов устроят "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". 10 апреля в 18:30 по киевскому времени на "Этихад Стейдиум" сойдутся претенденты на чемпионский титул.
АПЛ: положение команд
"Манчестер Сити" после 30 туров имеет 73 очка. "Ливерпуль" имеет 72 очка после аналогичного количества поединков.
"Челси" после 29 туров имеет 59 баллов. У "Арсенала" 54 очка за 29 матчей. У "Тоттенхэма" тоже 54 очка, но на игру больше.
"Вест Хэм" и "Манчестер Юнайтед" имеют по 51 баллу после 31 тура. Они делят шестую позицию.
"Эвертон" занимает 17-е место с 28 очками и борется за выживание.