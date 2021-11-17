Олимпиада-2022 пройдет в Пекине / фото REUTERS

Международный олимпийский комитет сообщил, что сборной России на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине не будет.

Об этом сообщает Матч ТВ.

Причина - санкции Всемирного антидопингового агентства. Соответственно теперь российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2022 под названием ROC (Russian Olympic Committee).

Это переводится как "Российский олимпийский комитет". Однако расшифровывать эту аббревиатуру запрещено, чтобы не звучало слово Russian. Вместо национального флага у россиян будет флаг с эмблемой Олимпийского комитета России на белом фоне.

На форме спортсменов российский флаг и герб Российской Федерации должны быть заменены на эмблему Олимпийского комитета России. Если на форме есть слова "олимпийский комитет России", то они должны быть удалены полностью или заменены аббревиатурой ROC.

Вместо российского гимна во время официальных церемоний будет звучать фрагмент с первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.

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Автор: Артем Будрин