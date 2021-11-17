МОК продлил санкции в отношении россиян из-за нарушения антидопинговых правил.

Международный олимпийский комитет сообщил, что сборной России на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине не будет.

Об этом сообщает Матч ТВ.

Причина - санкции Всемирного антидопингового агентства. Соответственно теперь российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2022 под названием ROC (Russian Olympic Committee).

Это переводится как "Российский олимпийский комитет". Однако расшифровывать эту аббревиатуру запрещено, чтобы не звучало слово Russian. Вместо национального флага у россиян будет флаг с эмблемой Олимпийского комитета России на белом фоне.

На форме спортсменов российский флаг и герб Российской Федерации должны быть заменены на эмблему Олимпийского комитета России. Если на форме есть слова "олимпийский комитет России", то они должны быть удалены полностью или заменены аббревиатурой ROC.

Вместо российского гимна во время официальных церемоний будет звучать фрагмент с первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.

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Олимпиада-2022: что нужно знать

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Талисманом Олимпиады-2022 будет панда Бин Дуньдунь.

Одну из стран МОК отстранил от соревнований.

Медали будут разыграны в 109 дисциплинах. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Уже известный официальный девиз соревнований. А также был представлен дизайн медалей.

Отстранение России от международных турниров: главное

Спортивный арбитражный суд Лозанны решением от 17 декабря 2020 года на два года отстранил Россию от участия в международных соревнованиях, включая Олимпиады и ЧМ, в связи с подменой допинг-проб Московской антидопинговой лабораторией.

Сначала 9 декабря 2019 года WADA отстранило Россию на четыре года, но CAS, сохранив отстранение в силе, сократил срок дисквалификации.

Президент WADA прокомментировал отстранение России, заявив, что "они продолжили путь обмана".

В январе 2020 года Московская антидопинговая лаборатория была лишена лицензии.

Автор: Артем Будрин