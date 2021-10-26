Пекин продолжает подготовку к зимней Олимпиаде / фото REUTERS

Оргкомитет зимних Олимпийских игр-2022 показал обновленный дизайн олимпийских и паралимпийских медалей.

На наградах изображен логотип из пяти олимпийских колец, вокруг которого полное название Олимпиады-2022 на английском языке. В центре задней части медалей выгравирована эмблема Игр и полное название на китайском языке.

На кольцах можно увидеть 24 точки, символизирующие звездное небо и гармонию между человеком и природой. Коробки для медалей сделаны из бамбука, что согласно регламенту "подчеркивает особенности китайской культуры и соответствует концепции экологических Олимпийских игр".

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Олимпиада-2022: что нужно знать

Автор: Артем Будрин