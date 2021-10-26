Коробки для наград изготовлены из бамбука.

Оргкомитет зимних Олимпийских игр-2022 показал обновленный дизайн олимпийских и паралимпийских медалей.

На наградах изображен логотип из пяти олимпийских колец, вокруг которого полное название Олимпиады-2022 на английском языке. В центре задней части медалей выгравирована эмблема Игр и полное название на китайском языке.

На кольцах можно увидеть 24 точки, символизирующие звездное небо и гармонию между человеком и природой. Коробки для медалей сделаны из бамбука, что согласно регламенту "подчеркивает особенности китайской культуры и соответствует концепции экологических Олимпийских игр".

Олимпиада-2022: что нужно знать

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Талисманом Олимпиады-2022 будет панда Бин Дуньдунь.

Одну из стран МОК отстранил от соревнований.

Медали будут разыграны в 109 дисциплинах. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Также уже известен официальный девиз соревнований.

В Греции прошла церемония зажжения Олимпийского огня.

Автор: Артем Будрин