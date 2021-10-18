В Греции зажгли олимпийский огонь / фото REUTERS
В греческой Олимпии прошла церемония зажжения олимпийского огня зимних Игр 2022 года.
Торжественное событие состоялось без зрителей из-за пандемии коронавируса.
Эстафету огня, который будет доставлен в Пекин, начинает греческий горнолыжник Иоаннис Антониу.
В церемонии участвовал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, который выступил с пламенной речью.
Огонь зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине зажжен
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Олимпиада-2022: что нужно знать
- Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
- Талисманом Олимпиады-2022 будет панда Бин Дуньдунь.
- Одну из стран МОК отстранил от соревнований.
- Медали будут разыграны в 109 дисциплинах. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
- Также уже известен официальный девиз соревнований.