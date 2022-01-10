Новак Джокович освобожден из-под стражи и готов принять участие в Открытом чемпионате Австралии.

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович стал главным ньюсмейкером последних нескольких дней, попав в эпицентр громкого скандала, когда власти Австралии накануне Australian Open-2022, первого турнира "Большого шлема" в календарном году, отказали во въезде 34-летнему теннисисту.

Все дело в том, что Джокович имеет неоднозначную позицию относительно вакцинации от коронавируса.

Расскажем всю историю с Джоковичем целиком, как происходили события.

Задержание Новака Джоковича из Австралии

История началась 4 января, когда Джокович объявил, что примет участие в Australian Open. Серб заявил, что получил исключение от вакцинации против коронавируса и вылетает в Мельбурн.

"Всех с Новым годом! Желаю всем вам здоровья, любви и счастья. Пусть вы почувствуете любовь и уважение ко всему живому на нашей чудесной планете.

Я потрясающе провел время со своими близкими во время паузы. И сегодня направляюсь в Австралию с медицинским исключением. Вперед, 2022-й", - написал Джокович в Твиттере.

Уже в среду, 5 января лидер мирового рейтинга прибыл в Мельбурн, но столкнулся с большими проблемами.

Серб пытался въехать в страну по визе, которая не допускает освобождения от медицинских ограничений за отсутствие вакцинации.

Читайте такжеВ финале разбил россиянина: муж Свитолиной выиграл престижный теннисный турнирПограничная служба просила правительство штата Виктория поручиться за Джоковича, но местные власти отказались. Причины в общественном негодовании были вызваны тем, что Новак не только не желает вакцинироваться, но и не раскрывает причины для медотвода.

В итоге Новака поместили на изоляцию в транзитной зоне. Пограничная служба провела с Джоковичем беседу, пытаясь выяснить причину, по которой он получил медотвод.

Допросы сербского теннисиста велись в течение 6 часов.

Журналисты сообщали, что Джокович якобы переболел ковидом в последние полгода, это и стало причиной выдачи ему освобождения от вакцинации.

Заявление отца Новака Джоковича:

"Я понятия не имею, что происходит, они держат моего сына в плену целых шесть часов. Это уже борьба за нашу общую свободу. Не только за Новака, но и за целый мир! Если они не отпустят его через полчаса, мы выйдем на улицы – это борьба за каждого!".

Сербский теннисист всю ночь (по местному времени) провел в аэропорту Мельбурна, где пограничная служба разбиралась в его деле. Джокович находился в изоляции, его комнату охраняли два полицейских.

В конце концов Новака отправили в отель для мигрантов.

Заявление Премьер-министра Австралии Скотт Моррисон:

"Виза мистера Джоковича была аннулирована. Правила есть правила, особенно когда речь идет о наших границах. Никто не может быть выше этих правил. Наша жесткая политика на границе имела ключевое значение для того, чтобы смертность от коронавируса в Австралии была одной из самых низких в мире. Мы продолжаем проявлять бдительность".

Джоковича разместили в отеле Park Hotel в Мельбурне, где находится иммиграционный изолятор до утра понедельника, 10 января. На этот день было назначено рассмотрение его апелляции на решение отменить визу серба.

Суд над Джоковичем в Мельбурне

10 января стало известно, что Джокович выиграл апелляцию относительно депортации из Австралии.

Судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию Джоковича и дал приказ освободить серба из-под стражи в течение получаса после завершения заседания суда.

Читайте такжеAustralian Open-2022: украинцы узнали имена своих соперников в первом круге квалификацииПричиной победы Джоковича стал ряд факторов, в частности судья упомянул, что Новаку в аэропорту не дали нормальной возможности предоставить все необходимые документы и проконсультироваться с юристами.

Дядя Новака Джоковича Горан прокомментировал ситуацию с аннулированием визы его племяннику и удовлетворением апелляционного заявления в суде Мельбурна.

"Ему дали визу, а потом арестовали. Это была ловушка. Его пригласили, дали все документы, а потом посадили в тюрьму. Его хотели унизить, поставить на колени. Но этому не бывать, потому что мы, сербы – гордый народ.

Им будет непросто смириться с этим решением и отстать от него, хотя Новак ничего и не нарушал. Ему уже сказали, что Новаку лучше уехать из страны, иначе они могут его депортировать и запретить въезд на три года. Мы поверить не можем, что такое происходит в двадцать первом веке", – приводит слова Горана издание Telegraf.rs.

Важная оговорка в решении суда

Юрист МВД Австралии предупредил судью, что министерство иммиграции и гражданства рассматривает возможность отменить визу серба с помощью личных полномочий министра. В таком случае Джоковича все равно депортируют и он на три года потеряет возможность въезжать в страну.

"Решение о немедленном освобождении не препятствует повторному задержанию, если для этого есть полномочия", – сказано в документе.

На каком основании Новак Джокович получил медотвод?

Адвокаты Джоковича заявили, что ему должны были разрешить въезд, потому что он "заразился COVID-19 в декабре 2021 года и на этом основании имел право на освобождение по медицинским показаниям в соответствии с правилами и инструкциями правительства Австралии".

Они предоставили документы, которые показали, что Джокович получил положительный результат на COVID-19 в прошлом месяце и выздоровел.

Читайте такжеУкраинский теннисист высказался о депортации Джоковича из АвстралииАдвокаты предоставили информацию о том, что 30 декабря 34-летний игрок получил письмо от главного врача Tennis Australia, в котором говорится о том, что ему было предоставлено "медицинское освобождение от вакцинации против COVID-19" на том основании, что он недавно вылечился от болезни.

В нем говорится о том, что первый положительный тест Джоковича был сделан 16 декабря, а на дату выдачи освобождения от вакцинации у игрока "не было лихорадки или респираторных симптомов за последние 72 часа".

Спортсменов обманули по поводу медотводов?

По информации австралийских СМИ, Tennis Australia, которая занимается организацией турнира Australian Open, ввела игроков в заблуждение по поводу медотвода, позволяющего участвовать в соревновании без вакцинации.

7 декабря прошлого года игрокам сообщили, что медотвод получат те, кто переболел коронавирусом после 31 июля 2021 года.

Судя по всему, именно на этом основании Новак Джокович и ряд других теннисистов прибыли в Австралию, будучи уверенными, что их допустят к турниру без вакцинации.

При этом власти страны предупреждали Tennis Australia, что без вакцинации игроков все равно не пустят, но организация по какой-то причине проигнорировала эти данные и не донесла информацию до теннисистов, выдав им медотводы.

Сторонники Джоковича блокируют улицы в Мельбурне

Фанаты Новака Джоковича заблокировали улицы Мельбурна. Австралийские СМИ сообщают, что беспорядки переросли в насилие.

Сначала сторонники сербского теннисиста собрались у здания юридической фирмы, которая представляет интересы Джоковича. Позже они окружили машину с тонированными стеклами, потому что думали, что Джокович на ней уезжает.

Фанаты скандировали "Свободу Ноле", не пропускали автомобиль, некоторые даже запрыгивали на крышу машины. Сообщается, что полиции пришлось применить против них перцовые баллончики.

Примет ли Новак Джокович участие в Australian Open?

Новак Джокович сообщил, что освобожден из-под стражи и готов провести первую тренировку перед участием на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

"Я рад и благодарен, что судья отменил решение об аннулировании моей визы. Несмотря на все, что произошло, я хочу остаться и попытаться участвовать на Australian Open.

Я по-прежнему сосредоточен на этом. Я прилетел сюда, чтобы сыграть на одном из самых важных турниров перед потрясающими болельщиками", – заявил сербский теннисист в Твиттере.

Тем не менее, пока доподленно неизвестно, сможет ли серб принять участие в турнире. Несмотря на решение суда в пользу Джоковича, власти Австралии все еще могут аннулировать визу Новака и депортировать его из страны, запретив ему въезд на три года.

Пока что министр иммиграции решение не принял. Но ситуация для Новака довольно тревожная – австралийские специалисты по иммиграционному праву говорят, что министру для аннулирования визы основания вообще в принципе не нужны. Такие в Австралии законы.

Кроме того, в судебных документах всплыла неприятная для репутации Джоковича подробность. Диагноз "коронавирус" ему поставили 16 декабря, 17-го и 18-го он участвовал в мероприятиях – хотя о диагнозе уже знал и должен был изолироваться.

Вся эта история с одной стороны похожа на откровенный бред, с другой стороны, есть правила въезда в страну и они должны быть одинаковы для всех - будь то простой турист или легенда мирового тенниса.

Australian Open-2022: что известно