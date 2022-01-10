Сербскому теннисисту удовлетворили апелляцию.

Суд Мельбурна рассмотрел апелляцию Новака Джоковича, которого депортировали из Австралии из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию Джоковича и дал приказ освободить серба из-под стражи в течение получаса после завершения заседания суда. Об этом стало известно из трансляции заседания суда.

Причиной победы Джоковича стал ряд факторов, в частности судья упомянул, что Новаку в аэропорту не дали нормальной возможности предоставить все необходимые документы и проконсультироваться с юристами.

При этом юрист МВД Австралии предупредил судью, что министерство иммиграции и гражданства рассматривает возможность отменить визу серба с помощью личных полномочий министра. В таком случае Джоковича все равно депортируют и он на три года потеряет возможность въезжать в страну.

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