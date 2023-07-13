Элина Свитолина во второй раз в карьере сыграет в 1/2 финала Уимблдонского турнира.

В четверг, 13 июля, состоится поединок 1/2 финала Wimbledon-2023, в котором Элина Свитолина сыграет против Маркеты Вондроушовой.

Экс-первая ракетка Украины прокомментировала предстоящий поединок. Она рассказала о разнице между нынешними выступлениями и периодом, который был до паузы в карьере.

"Сейчас я просто говорю себе, что количество лет впереди, тех лет, которые еще у меня остаются, оно меньше того количества, которое уже в прошлом. Я должна взять и сделать это, у меня больше нет времени для проигрышей. Я не знаю, сколько еще лет буду играть.

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Поэтому я стараюсь говорить себе, что должна быть решительной. Ты тренируешься ради этих важных моментов. Вот как сегодня, пока я шла на Центральный корт, на своем пути я увидела столько истории. Ты просто понимаешь, что тренируешься именно ради этого. Я просто говорила, что надо выйти и действовать решительно, надо отдать все силы. Это мне на самом деле помогло и еще также немного успокоило", - приводит слова Свитолиной btu.org.ua.

Отметим, что Элина Свитолина во второй раз в своей карьере сыграет в 1/2 финала Wimbledon. В 2019 году украинка в полуфинале Уимблдонского турнира проиграла чешской теннисистке Симоне Халеп (1:6, 3:6).

Напомним, в первом раунде Wimbledon-2023 Элина победила легендарную Винус Уильямс. Во втором раунде украинка победила бельгийскую теннисистку Элизе Мертенс, в третьем раунде Свитолина обыграла Софью Кенин из США, а в 1/4 выиграла у беларуской теннисистки Виктории Азаренко.

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