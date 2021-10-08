Свитолина уверенно стартовала на престижном турнире в США

Элина Свитолина на старте соревнований одержала победу в двух партиях.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на турнире WTA1000 Индиан-Уэллс. Свитолина на стадии 1/32 финала одолела чешскую теннисистку Терезу Мартинцову, которая является 52-й ракеткой мира. 27-летняя украинка одержала победу в двух сетах - 6:2, 7:5. Матч продолжался 70 минут. В следующем раунде Элина сыграет против представительницы Румынии Сораны-Михаэлы Кирсти (№40 WTA). Напомним, что Свитолина в свежем рейтинге WTA опустилась на одну ступеньку. Читайте такжеДосадное поражение: Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира в Чикаго Индиан-Уэллс: результаты украинок В одиночной сетке на турнире от Украины стартовали пять теннисисток.

Ранее Марта Костюк смогла пройти во второй этап, обыграв Чжан Шуай из Китая - 6:3, 1:6, 6:2.

В то же время Екатерина Козлова проиграла россиянке Людмиле Самсоновой (4:6, 6:7), а Ангелина Калинина уступила американке Шелби Роджерс (6:7, 2:6).

Даяна Ястремская обыграла француженку Эльзу Жакмо и пробилась в 1/32 финала. Автор: Артем Будрин

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