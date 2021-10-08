Элина Свитолина / фото REUTERS
Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на турнире WTA1000 Индиан-Уэллс.
Свитолина на стадии 1/32 финала одолела чешскую теннисистку Терезу Мартинцову, которая является 52-й ракеткой мира.
27-летняя украинка одержала победу в двух сетах - 6:2, 7:5. Матч продолжался 70 минут.
В следующем раунде Элина сыграет против представительницы Румынии Сораны-Михаэлы Кирсти (№40 WTA). Напомним, что Свитолина в свежем рейтинге WTA опустилась на одну ступеньку.
Читайте такжеДосадное поражение: Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира в Чикаго
Индиан-Уэллс: результаты украинок
- В одиночной сетке на турнире от Украины стартовали пять теннисисток.
- Ранее Марта Костюк смогла пройти во второй этап, обыграв Чжан Шуай из Китая - 6:3, 1:6, 6:2.
- В то же время Екатерина Козлова проиграла россиянке Людмиле Самсоновой (4:6, 6:7), а Ангелина Калинина уступила американке Шелби Роджерс (6:7, 2:6).
- Даяна Ястремская обыграла француженку Эльзу Жакмо и пробилась в 1/32 финала.