Элина теперь занимает седьмое место в мировом рейтинге.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась с шестого на седьмое место в рейтинге WTA. Этому предшествовало неудачное выступление украинки на турнире в Чикаго.

Что касается других украинок в мировом рейтинге, то Даяна Ястремская теперь занимает 75-е место, Марта Костюк потеряла две позиции (58-е место), а Ангелина Калинина занимает 62-ю строчку.

Екатерина Козлова расположилась на 136-м месте, Леся Цуренко - на 149-м, Катарина Завацкая занимает 175-ю позицию, а Дарья Снигур установила личный рекорд - 192-я строчка в рейтинге WTA.

Напомним, что самым высоким рейтингом Свитолиной в карьере является третье место WTA.

Лидерство в мировом рейтинге у женщин сохраняет австралийка Эшли Барти, а японка Наоми Осака выпала из топ-10.

Элина Свитолина: результаты в сезоне

В текущем сезоне Свитолина выиграла один титул - в конце августа она стала победительницей другого турнира в Чикаго.

До турнира в Чикаго лучшими результатами Свитолиной в этом сезоне были выходы в полуфинал на турнирах в Штутгарте и Майами.

На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.

Также Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.

Автор: Артем Будрин