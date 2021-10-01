Украинская теннисистка уступила 16-й ракетке мира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела матч 1/4 финала турнира WTA в Чикаго.

Украинка играла против 16-й ракетки мира Онс Жабер из Туниса и потерпела поражение.

В первом сете Свитолина вела со счетом 4:1, но не смогла довести сет до победы и проиграла пять геймов подряд. После столь досадно отданного сета украинка полноценно так и не вернулась в игру во второй партии.

Итоговый счет - 4:6, 2:6. Матч продлился 1 час 23 минуты.

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Свитолина в третий раз в карьере играла против Жабер и проиграла впервые.

Элина Свитолина: результаты в сезоне

В текущем сезоне Свитолина выиграла один титул - в конце августа она стала победительницей другого турнира в Чикаго.

До турнира в Чикаго лучшими результатами Свитолиной в этом сезоне были выходы в полуфинал на турнирах в Штутгарте и Майами.

На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.

Также Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.

Автор: Антон Дударь