Элина Свитолина / фото REUTERS
Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела матч 1/4 финала турнира WTA в Чикаго.
Украинка играла против 16-й ракетки мира Онс Жабер из Туниса и потерпела поражение.
В первом сете Свитолина вела со счетом 4:1, но не смогла довести сет до победы и проиграла пять геймов подряд. После столь досадно отданного сета украинка полноценно так и не вернулась в игру во второй партии.
Итоговый счет - 4:6, 2:6. Матч продлился 1 час 23 минуты.
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Свитолина в третий раз в карьере играла против Жабер и проиграла впервые.
Элина Свитолина: результаты в сезоне
- В текущем сезоне Свитолина выиграла один титул - в конце августа она стала победительницей другого турнира в Чикаго.
- До турнира в Чикаго лучшими результатами Свитолиной в этом сезоне были выходы в полуфинал на турнирах в Штутгарте и Майами.
- На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.
- Также Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.