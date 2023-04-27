Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась пожать руку своей сопернице в матче беларуске Александре Соснович. Это произошло на турнире WTA1000 в Мадриде.
Как видно на официальном видео матча, в котором участвовали спортсменки, после игры украинская теннисистка подошла к рефери и пожала ему руку. То же самое сделала и беларуска.
Хотя обе девушки оказались в одной точке игрового поля, украинка демонстративно прошла мимо соперницы, не пожав ей руку, как это обычно принято в конце спортивных состязаний.
Бойкот российских и беларуских спортсменов
В начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Международный олимпийский комитет ввел санкции против спортсменов из этих стран. Однако на практике всё свелось к запрету официальных соревнований на территории РФ и беларуси, а также к запрету на национальную символику этих стран в матчах на территории других стран. Прямого запрета на участие самих спортсменов нет.
По этой причине спортсмены из Украины и других стран вынуждены встречаться с россиянами и беларусами на официальных соревнованиях. Впрочем, это не отменяет бойкота на уровне отдельных стран и даже отдельных частных компаний. Например, недавно российскую теннисистку просто не пустили в самолет из-за ее гражданства.
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