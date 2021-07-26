Элина Свитолина вышла замуж / фото instagram.com/elisvitolina

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявила, что будет и дальше выступать под своей фамилией, несмотря на брак с французом Гаэлем Монфисом.

Популярный спортивный портал flachscore поменял фамилию Свитолиной, а сама теннисистка в Instagram подписала себя как Элина Монфис.

Но в комментарии сайту btu.org.ua теннисистка подчеркнула, что официально не будет менять фамилию до окончания карьеры:

"Я не знаю, почему эти ресурсы поменяли мою фамилию. Видимо, они увидели, что в моих соцсетях я ее поменяла. Но я всегда буду играть под Свитолиной, только после карьеры поменяю фамилию для личной жизни".

Свитолина подчеркнула, что смена фамилии в спортивной карьере огорчила бы ее папу:

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"Я достигла многого под этой фамилией и меня знают как Свитолину. У меня папа был бы очень расстроен, если бы я поменяла фамилию и играла под фамилией Гаэля (смеется). Я горжусь, что я Свитолина, всегда моя теннисная карьера будет связана именно с этой фамилией".

Свадьба Свитолиной и Монфиса

Автор: Антон Дударь