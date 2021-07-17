Элина Свитолина и Гаэль Монфис / фото instagram.g.e.m.s.life
Шестая ракетка мира Элина Свитолина стала женой французского теннисиста Гаэля Монфиса.
Одним из почетных гостей на свадьбе был брат Элины - Юлиан Свитолин.
Он опубликовал на своей странице в Instagram яркие кадры с празднования. Заметим, что в момент когда молодожены разрезали торт, они были уже в другом наряде. Монфис сменил свой фиолетовый костюм на белоснежный, а Элина переоделась из лавандового платья в белое с разрезом.
Также брат показал новые фотографии.
фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_
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- Пара официально объявила о своих отношениях во время Australian Open-2019. Летом того же года они расстались, но затем возобновили отношения.
- В феврале 2021 года Свитолина и Монфис объявили о том, что решили сделать паузу в отношениях, но вскоре они воссоединились, и француз сделал украинке предложение.
- Называлась стоимость кольца для помолвки Свитолиной.
- Также в день свадьбы Монфис показал красивые куклы-фигурки, где влюбленные предстали в образе супергероев.
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