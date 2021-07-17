Элина Свитолина и Гаэль Монфис / фото instagram.g.e.m.s.life

Шестая ракетка мира Элина Свитолина стала женой французского теннисиста Гаэля Монфиса. 

Одним из почетных гостей на свадьбе был брат Элины - Юлиан Свитолин.

Он опубликовал на своей странице в Instagram яркие кадры с празднования. Заметим, что в момент когда молодожены разрезали торт, они были уже в другом наряде. Монфис сменил свой фиолетовый костюм на белоснежный, а Элина переоделась из лавандового платья в белое с разрезом.

Также брат показал новые фотографии.

фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_
фото instagram.com/svitolin_

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Автор: Артем Будрин